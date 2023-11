Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no realizó ninguna mención en su exposición inicial ante senadores respecto a los cientos de escuelas que fueron dañadas por el huracán “Otis” en Guerrero, ni tampoco sobre algún plan para que los niños y adolescentes de ese estado puedan regresar a las aulas.

Guadalupe Saldaña, senadora del PAN, lamentó que la titular de la SEP no haya dedicado “ni un renglón, ni una mención” en su exposición respecto al sector educativo en Guerrero, que se vio fuertemente afectado hace dos semanas por el huracán “Otis”.

“Quiero preguntarle qué va a hacer la SEP para recuperar estos días sin clases, qué va a hacer para recuperar la infraestructura, qué va a hacer para darle respuesta a la gente de Guerrero del sector educativo, porque se habla de aproximadamente mil 200 escuelas con afectaciones estructurales graves. Señora secretaria cuál es el plan para Guerrero”, cuestionó.

En el marco de la Glosa del V Informe de Gobierno del presidente López Obrador, preguntó qué espera realizar la SEP para que los miles de niños guerrerenses de Acapulco y Coyuca de Benítez no pierdan el ciclo escolar y por qué la titular de esa dependencia no alzó la voz ante los diputados oficialistas que no etiquetaron recursos para la educación en ese estado.

“Hay un errático manejo de la educación nacional, ustedes en lugar de cumplir el sueño de niños, piensan en cumplir los sueños del Presidente”, concluyó.

Hay 336 escuelas dañadas por “Otis” en Acapulco y Coyuca

En su edición de hoy, EL UNIVERSAL informa que de acuerdo con cifras oficiales del gobierno estatal, 336 planteles educativos presentan daños en sus instalaciones a causa del huracán y 125 mil 531 estudiantes están sin clases en Acapulco y Coyuca de Benítez, desde el pasado 25 de octubre.

“No podemos de manera irresponsable decir cuándo vamos a regresar a clases"

Ante los cuestionamientos de la oposición en el Senado sobre los daños en cientos de escuelas en Guerrero por el huracán “Otis” y las pocas acciones para rehabilitar los planteles, Leticia Ramírez Amaya dijo que “no podemos de manera irresponsable decir cuándo vamos a regresar a clases, cuando los maestros y las maestras también han sido afectados y tenemos que respetar primero salvaguardar su vida, sus posesiones, lo que necesiten mínimamente para vivir y después su estabilidad emocional”.

En su comparecencia en el marco del Quinto Informe de Gobierno del presidente López Obrador, indicó que tenemos aproximadamente 1,200 planteles escolares en todos los niveles en los municipios de Acapulco y de Coyuca.

Informó que se han revisado las afectaciones y tenemos con algún tipo de daño a 341 escuelas reportadas, son daños diferenciados, “no todas las escuelas están en las mismas condiciones hay situaciones graves, situaciones menos graves, situaciones que requieren el apoyo de maquinaria, situaciones que requieren solo apoyo de equipos de limpieza”.

Expuso que hay un registro preciso de 188 planteles que sabemos exactamente qué es lo que les hace falta, qué es lo que vamos a hacer. “Lo primero que necesitamos es tener escuelas en condiciones de ser utilizadas, esto es lo primero”.

