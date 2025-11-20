Al grito de "¡Ni cis, ni trans, ni una muerta más!", personas trans, no binarias y de la diversidad sexual conmemoraron este 20 de noviembre el Día de la Remembranza Trans.

En el Hemiciclo a Juárez, las personas de las poblaciones LGBT+ recordaron a las víctimas de la transfobia, de crímenes de odio y del sistema patriarcal.

Acusaron además "un avance" de la ultraderecha: "Lo que nos espera son las políticas de Trump, lo que nos espera son las políticas de Milei (...) Estamos aquí para no retroceder en ninguno de los avances en la lucha organizada".

Personas de la comunidad LGBTQ+ conmemoran el Día de la Remembranza Trans en CDMX (20/11/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

"¡México va a ser la tumba del fascismo!", expresaron las personas de la disidencia sexual al informar que del 17 de octubre de 2024 al 17 de octubre de 2025 iban 19 mujeres trans asesinadas.

Denunciaron que siguen siendo víctimas de violencia y discriminación, y reclamaron que el gobierno deja morir a las personas trans porque "no son visibles".

"¡Aquí está, la resistencia trans!", "¡Así se ve, la furia NB!" y "¡No es un hecho ailsado, los transfemimocidios son crimines de Estado!", gritaron.

Señalaron que aún no está tipificado el delito de feminicidio y que no hay una Ley Integral Trans ni una Ley de Identidad de las Infancias Trans.

Acusaron también que hay legisladores que "se cuelgan" del movimiento de la diversidad para fines políticos sin beneficio para las poblaciones LGBT+.

