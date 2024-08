NASA lanza el módulo Emidss-5, misión coordinada por el IPN El IPN es parte fundamental de la quinta misión a la estratósfera a bordo de la plataforma Salter Test Flight #742NT que coordina la NASA

Desde la base de Fort Sumner, Nuevo México, la mañana de este jueves fue lazado el módulo Emidss-5 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsystems versión 5) de la NASA. Foto: Especial