Elizabeth, Diego, Flavio, Brandon y Cristian son cinco jóvenes guanajuatenses que entre agosto y diciembre trabajarán en diferentes centros de investigación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos.

Los ganadores del programa Misión Grandeza —del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato (JuventudEsGTO), en coordinación con la Agencia Espacial Mexicana (AEM)— buscan con su estancia en el país vecino inspirar a jóvenes estudiantes y traer su conocimiento para aplicarlo en México.

“Buscamos traer algo de allá hacia aquí, a México, con el objetivo siempre de inspirar a las personas que están detrás de nosotros. No somos los primeros y no seremos los últimos, por eso vamos a luchar para que los jóvenes que tengan esos mismos sueños que nosotros tuvimos alguna vez también los hagan realidad”, dice Cristian Chacón, ingeniero en Electrónica del Instituto Tecnológico del Sur de Guanajuato.

En entrevista con EL UNIVERSAL, tres de los cinco talentos narran su experiencia como parte del grupo que tendrá una estancia becada al 100% en Nueva York, California y Maryland, respectivamente, después de pasar rigurosos filtros y una espera de cinco meses. Los jóvenes, cuyas edades rondan entre los 22 y 26 años, planificaron distintos proyectos de investigación que desarrollarán de agosto a diciembre en las sedes de la NASA.

La convocatoria seleccionó a 63 candidatos, quienes se sometieron a los filtros para elegir a los perfiles más adecuados.

A lo largo de cinco meses, los seleccionados enfrentaron un proceso desafiante, marcado por la recolección de documentos, la creación de evidencias y la constante ansiedad por los resultados.

Los jóvenes señalan la importancia de la Misión Grandeza no sólo como una oportunidad personal, sino como una plataforma para abrir puertas a futuros talentos mexicanos en el campo espacial.

“Vamos a luchar para que estas oportunidades se extiendan a más jóvenes que compartan nuestros sueños”, menciona Brandon Kevin Ramírez, quien actualmente cursa el octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato.

Además, los tres dicen sentirse orgullosos de poder representar al país en el extranjero y aseguran que estarán felices de poner el nombre de México en alto.

El camino hacia la NASA

Para que los aspirantes fueran seleccionados, necesitaron la revisión de la Agencia Espacial Mexicana y una evaluación de la NASA. “A veces fue desalentador, pero valió la pena al final”, dice Brandon.

Uno de los aspectos que más llama la atención de Elizabeth, quien se encuentra preparando su maestría en Ingeniería Química en la Universidad de Guanajuato, es la brecha de género. “El 75% de los aplicantes fueron hombres y 25% mujeres”, apuntó en entrevista.

Elizabeth, además, dice sentirse orgullosa de marcar la diferencia, ya que es la única mujer de los cinco seleccionados. “Me siento muy orgullosa. Fueron alrededor de 17 chicas las que se postularon y la verdad es que es favorable que más chicas se hayan animado en comparación de otras veces u otras convocatorias. Me siento orgullosa de poder marcar la presencia femenina en esta convocatoria de estancias y me gustaría poder servir inspiración para otras jóvenes, porque sé que hay muchas jóvenes talentosas”.

Piensa que la clave del éxito, además de la disciplina, es la confianza. Las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas (STEM) son dominadas por hombres. De cada siete egresadas de universidades en México sólo una estudió una carrera STEM, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2023.

“Yo creo que lo que hace falta a veces es tener esa confianza y tener esa determinación de perder el miedo. O sea, no importa si me va bien o me va mal, pero lo importante es intentarlo”, dijo.