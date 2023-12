La organización civil Nariz Roja A.C. que apoya a pacientes con cáncer, cuestionó el funcionamiento de la megafarmacia del Bienestar ubicada en Huehuetoca, Estado de México, la cual fue inaugurada el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mediante la red social X, expresaron “piden paciencia para ver si la megafarmacia funciona, una semana que afectes el tratamiento de un paciente con cáncer, pones en riesgo todo el tratamiento, repito todo”.

Además cuestionaron los 5 años de la gestión del actual gobierno: “aquí la curva de aprendizaje lleva 5 años, así o más claro, disculpen si les molesta pero a nosotros los miles de muertos a consecuencia de la desatención en el sector salud nos parece un crimen”.

Además hicieron hincapié que no es una campaña de desprestigio contra la gestión del actual gobierno y no han sido contratados para protestar ante el desbasto de medicamentos.

“Niños y adultos con cáncer murieron por falta de medicamentos en esta administración, no fue una campaña de desprestigio , no les gusta hacerse responsable de sus actos, No éramos contratados, asesinos,este crimen no se olvida”, denunciaron.

Este viernes 29 de diciembre el Jefe del Ejecutivo aseguró ”la farmacia son como 5 mil 500 metros cuadrados techados, es muy grande, porque el resto es para almacenar todos los medicamentos. Pero la farmacia es grande, grande y va a tener todos los medicamentos que se distribuyen en el sector salud”.

