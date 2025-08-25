Al ser cuestionada sobre que hay algunos personajes políticos que han alzado la mano para la elección del 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que es muy pronto para hablar de ello, pues a penas estamos en agosto del 2025.

"Es muy pronto ¿no?, para hablar del 27, estamos en agosto del 25", comentó al ser cuestionada sobre qué llamado haría a los personajes de Morena que ya han levantado la mano para participar.

No obstante, se le cuestionó que incluso ya hay algunos personajes que están haciendo campaña con miras al 2027.

"Ya habrá tiempo para hablar de todo", respondió.

Explicó que, la iniciativa ya aprobada contra la reelección se aplicará hasta el 2039, año que concluye el Senado de la República.

"(...) la del nepotismo será para el 2027, y (la reelección) para que pudiera aprobarse esa fue al 2030 pero Morena hizo sus propios lineamientos", recordó la mandataria

