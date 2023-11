Al manifestar “¡Muy bien su respuesta!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, haya aceptado su propuesta de que se destinen los 15 mil millones de pesos que fueron eliminados al Poder Judicial para apoyar a los damnificados que dejó el huracán “Otis”.

López Obrador informó que los encargados de coordinar la transferencia de los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, para apoyar a los damnificados del huracán Otis, buscarán hoy entablar comunicación con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.

Añadió que también se comunicarán con los representantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para plantear la ruta para trasladar los recursos.

“A partir de hoy se va a buscar la comunicación con la ministra Piña, y comunicación con los representantes del Congreso”, comentó en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Explicó que designó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, como encargados de coordinar los trabajos, por parte del gobierno federal.

“Es una situación de coordinación, propuse ayer que intervenga el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, y yo estoy nombrando para ese propósito a la secretaria de Gobernación y se va a apoyar en el secretario de Hacienda”, refirió.

En ese sentido celebró que la ministra, en representación del Poder Judicial, haya aceptado la propuesta de destinar los recursos de los fideicomisos para apoyar la reconstrucción de Acapulco y las zonas afectadas de Guerrero.

“Celebro lo que decidieron, que los 15 millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien. La decisión importante es el que por escrito, la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos, hay un escrito”, expresó.

También señaló que si por alguna circunstancia, el Poder Judicial no entregar a los 15 mil millones de pesos, el gobierno federal tiene “los recursos para apoyar a los damnificados”.

Por otra parte, dijo que no hay problema por los amparos presentados en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, porque aún no termina el proceso de aprobación del Paquete Económico para 2024.

“Si un juez presentó un amparo, no hay ningún problema, se va a resolver. ¿Y quién lo va a resolver? Pues, el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, porque a nosotros no nos han devuelto nada, todavía no ha llegado a Tesorería, el dinero de los fideicomisos, porque todavía no se termina todo el proceso de aprobación de la Ley de Ingreso y la Ley de Egresos”, explicó.

