Más Información

Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la copa nacional escolar de futbol “Vive saludable, juega feliz”, en el marco de la organización de la .

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Delgado indicó que la gran final se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria.

Detalló el secretario de Educación que este torneo, que inicia en 2026, se va a repetir cada año: “Es para descubrirte a ti mismo, para hacer amigos que durarán toda la vida, para demostrar que la cancha también es una escuela de disciplina, de valor, de respeto, de sueños [...]”.

Lee también

“No hay límites, no hay imposibles, el Mundial llega a México, sí, pero antes el futbol empieza aquí en nuestras escuelas, empieza contigo, empieza ahora”, expresó al hacer un llamado a inscribirse, armar equipos y participar en la copa nacional.

Las inscripciones serán en la página de la SEP y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ().

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]