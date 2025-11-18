Más Información

Copa FIFA 2026: Llaman a jóvenes a sumarse a organización del Mundial; les pagarán salario mínimo y darán seguridad social

Copa FIFA 2026: Llaman a jóvenes a sumarse a organización del Mundial; les pagarán salario mínimo y darán seguridad social

México cae goleado ante Portugal en la Copa del Mundo Sub-17 y es eliminado del torneo de FIFA

México cae goleado ante Portugal en la Copa del Mundo Sub-17 y es eliminado del torneo de FIFA

Selección Mexicana: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso rumbo al Mundial vs Paraguay

Selección Mexicana: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso rumbo al Mundial vs Paraguay

Selección Mexicana, con la urgencia de conseguir la victoria frente Paraguay

Selección Mexicana, con la urgencia de conseguir la victoria frente Paraguay

Dallas Cowboys aplastan a Las Vegas Raiders en el Monday Night Football

Dallas Cowboys aplastan a Las Vegas Raiders en el Monday Night Football

En el marco de los trabajos de la organización de la Copa FIFA 2026, el gobierno de México llamó a las juventudes a sumarse a estas actividades a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, anunció el programa Jóvenes Embajadores en el Mundial “ser parte del juego también es construir el futuro”.

Lee también

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Bolaños explicó que se contempla la participación de 5 mil beneficiarios y beneficiarias de Jóvenes Construyendo el Futuro en instituciones públicas para realizar diversas actividades como deportivas, culturales y turísticas.

El registro comenzará en abril de 2026 y se tiene prevista la participación de las juventudes en un periodo de tres meses: “Tendrán la posibilidad de continuar con sus capacitaciones en el programa.(...) Van a recibir el salario mínimo y su inscripción en el seguro médico del IMSS”.

Lee también

Podrán registrarse en la página oficial del Programa: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Google News

Noticias según tus intereses