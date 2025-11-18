Selección Mexicana: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso rumbo al Mundial vs Paraguay

La Selección Mexicana afronta este martes su último compromiso del año en el Alamodome de San Antonio, Texas, con la urgencia de romper una racha de cinco partidos sin victoria.

Luego del empate sin goles ante Uruguay en Torreón, que dejó más dudas que certezas y encendió las alarmas rumbo al Mundial 2026, Javier Aguirre sabe que este amistoso ante Paraguay no es un trámite: necesita recuperar confianza y mostrar señales claras de evolución táctica ante una afición que ha comenzado a perder la paciencia.

Con un ambiente favorable, pero también una exigencia máxima para cerrar el 2025 con buenas sensaciones, el Tricolor presentará un cuadro completamente diferente al que tuvo minutos en México, buscando encontrar un versión que de tranquilidad para cerrar el año y buscar un comienzo más estable para 2026.

Del otro lado, Paraguay llega con la misma necesidad de reivindicación. El equipo de Gustavo Alfaro acumula derrotas ante Estados Unidos y Corea del Sur, además de un empate frente a Japón, lo que refleja un rendimiento irregular, lo que también no le presenta al estratega el mejor ambiente para trabajar.

HORARIOS Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE LA SELECCIÓN MEXICANA