La remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) estará lista a mediados de mayo de este año, informó la Secretaría de Marina (Semar) al destacar que se instalaron nuevos filtros de seguridad y se adquirieron 40 filtros migratorios autónomos, lo que favorece en 50% la velocidad de movimiento de pasajeros que arriban al país.

El almirante Ramón Lara, comandante de la Fuerza de Tarea para la Copa Mundial 2026, indicó que se implementará la inspección con visión de rayos X, lo que permitirá escanear al 100% los accesos de carga y logística que accedan al aeropuerto, evitando así la introducción de sustancias ilícitas y artefactos explosivos.

Mencionó que se instalaron 40 equipos de validación de documentos, lo que representa una disminución de 35% del tiempo de cruce y revisión de pasajeros. También dio avances de la modernización del sistema de control de acceso, donde destacó que se instalarán 3 mil 240 cámaras.

Lee también Mundial 2026: Harfuch presenta Plan Kukulkán de seguridad

Remodelación de terminales 1 y 2 del AICM

Dicha modernización incorpora analíticos y algoritmos, reconocimiento facial y patrones conductuales: “Con apoyo de inteligencia artificial, en la medida en que todas estas implementaciones tecnológicas tomen lugar en los próximos meses, la dinámica y movilidad de los pasajeros se verá favorecida con eficiencia y modernidad”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco, el almirante explicó que en la terminal 1 y 2 se remodelaron las salas y pasillos, así como las salas de documentación ambulatorias de salidas y llegadas, migración, aerotrén y salas de reclamo de equipajes nacional e internacional.

Asimismo, en la terminal 1 se están remodelando los estacionamientos en el área nacional e internacional, mientras en la terminal 2 habrá una ampliación, conservación y mantenimiento para evitar los cuellos de botella y generar un flujo de pasajeros.

Lee también Mundial 2026: En esto consiste el Plan Kukulcán para la seguridad de la Copa Mundial

Mejoran imagen arquitectónica en zona de comida rápida del AICM

También detalló sobre la rehabilitación integral de la zona de comida rápida. Actualmente se trabaja en la mejora de la imagen arquitectónica y en la distribución de espacios para mejorar el confort de los pasajeros.

“Se ha hecho el reordenamiento de lo que son todas las vialidades de construcción de un estacionamiento próximo a la avenida Fuerza Aérea y la construcción de tres calles de rodaje para hacer más rápida la salida de la pista 05 R 23 L. Finalmente, el AICM estará listo a partir a mediados de mayo de este año”, aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr