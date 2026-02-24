Más Información
Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida
A dos días del abatimiento de "El Mencho", Sheinbaum se reúne con embajador de EU; acude Defensa, Semar y Segob
"Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio
Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que el aerotrén que une a las terminales 1 y 2 estará fuera de servicio a partir de este martes y hasta nuevo aviso.
La suspensión temporal del servicio de este medio de transporte interno de debe a los trabajos de mantenimiento que realiza el aeropuerto capitalino.
Ante el cierre, a través de sus redes sociales la terminal aérea de la CDMX recomendó a los viajeros trasladarse en los autobuses que se encuentran en las puertas 7 de Terminal 1 (T1) y 4 de la Terminal 2 (T2).
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]