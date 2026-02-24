El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que el aerotrén que une a las terminales 1 y 2 estará fuera de servicio a partir de este martes y hasta nuevo aviso.

La suspensión temporal del servicio de este medio de transporte interno de debe a los trabajos de mantenimiento que realiza el aeropuerto capitalino.

Ante el cierre, a través de sus redes sociales la terminal aérea de la CDMX recomendó a los viajeros trasladarse en los autobuses que se encuentran en las puertas 7 de Terminal 1 (T1) y 4 de la Terminal 2 (T2).

