Después de darse a conocer el fallecimiento de Gustavo Martínez Cianca, cónsul adscrito en Los Ángeles, California, integrantes del Servicio Exterior Mexicano lamentaron el deceso y reconocieron su carrera diplomática.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, reconoció a Martínez Cianca como "un gran ser humano" y "un servidor comprometido con su país".

"¡Sin duda nos hará falta! Mi respeto y cariño a sus familiares y amistades", expresó.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, destacó el servicio de Martínez en distintos países, así como en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Su entrega y compromiso es un legado que llevaremos con nosotros siempre", externó.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, lamentó la muerte y extendió sus condolencias a familiares, amistades y colegas del Servicio Exterior Mexicano.

"Destacado integrante del Servicio Exterior Mexicano por más de cuatro décadas, en adscripciones como Italia, Portugal, Belice, Argentina y Brasil", destacó Relaciones Exteriores.

