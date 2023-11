Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a los partidos a postular al menos a cinco mujeres a las 9 gubernaturas que se renovarán en 2024.

La impugnación presentada por su representación ante el INE señala que se vulneraron los principios de legalidad electoral, configuración legislativa, autorganización y autodeterminación partidista.

"Es evidente que el INE no ha realizado ningún procedimiento para atraer a su ámbito de competencia los procesos electorales para gobernador en alguno de los ocho estados ni en la Ciudad de México, y es también evidente, que no existen las condiciones que justificarían tal atracción. En consecuencia, no es constitucional la pretensión de la responsable de adjudicarse la competencia en materia de cumplimiento de la paridad de género en elecciones locales", sostiene.

El partido también reclama la violación al debido proceso, al señalar que el proyecto que fue votado no fue presentado con anterioridad a los integrantes del Consejo General del INE. Advierte que el acuerdo del INE incurre en invadir la competencia de los poderes legislativos locales para establecer disposiciones jurídicas que deben regir en materia de paridad y en la renovación de las gubernaturas, lo cual corresponde a las autoridades estatales; por lo que excede sus facultades, ya que, materialmente sustituyó a los legisladores federales y locales, al emitir disposiciones en un ámbito que se encuentra reservado a las legislaturas.





























maot