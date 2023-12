El senador y líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado acusó que no se puede confiar en la integración del Tribunal Electoral de Poder Judicial (TEPJF) debido a que "Alito" Moreno, Marko Cortés y Mario Delgado han intervenido que no se nombren a los magistrados faltantes con la finalidad de incidir en las elecciones 2024.

"Y que quede muy claro: esta renuncia a cumplir con nuestra obligación constitucional, es orquestada por el grupo parlamentario de Morena, con la complicidad del PRIAN.

Alejandro Moreno. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Quiero dejar constancia de la actitud arrogante de las dirigencias del PRI y PAN, que casualmente coinciden con el posicionamiento político del dirigente de Morena. Alito, Marko y Mario Delgado están de acuerdo en NO nombrar a los magistrados que hacen falta, en mantener la crisis de institucionalidad en la que está sumida la Sala Superior y así tener el control de un Tribunal que debe ser autónomo.

El Senado no puede hacer caso omiso de la crisis evidente de la Sala Superior, que se agudiza con la renuncia de Reyes y la ausencia de dos magistrados. Si no somos capaces de resolver esto, debemos sospechar lo peor", fue parte del discurso de Dante Delgado, el cual publicó en su cuenta de X.

"¿Qué tenemos qué ver con el PAN y el PRI?", cuestiona Monreal

Las acusaciones de Dante Delgado provocaron la reacción del senador Ricardo Monreal, quien retomó recientemente su escaño y calificó como "duro" el mensaje del dirigente de MC.

"Sí, hay un desencuentro en el Tribunal, es una alerta y una alarma que no debemos soslayar ¿Qué tenemos qué ver con el PAN? ¿Qué tenemos que ver con el PRI? Lo que tenemos que ver, es una actitud de respeto como con su bancada (MC). Lo que rechazo es que como usted con su habilidad trata de mezclar a nuestra candidata la Dra. Claudia Sheinbaum, en una especie de conspiración totalmente imaginaria.

No lo podemos permitir ¡No tenemos necesidad! Porque estamos en una posición de aceptación y ventaja en el país. Sí estamos preocupados, sí debemos estar preocupados por el Tribunal pero intentar decir que es un "crisis constitucional" que si no se resuelve en las próximas horas va haber una debacle extraordinaria me parece una exageración", remató Ricardo Monreal.

"Cuando nos ponemos de acuerdo usted y yo sé cumple la palabra": Monreal

Ricardo Monreal aseguró que es un "hombre de acuerdos" y que puede platicar con el PRI, el PAN y también con Dante Delgado para llegar a acuerdos.

"Cuando nos ponemos de acuerdo usted y yo sé cumple la palabra debo reconocerlo, dijo Monreal pero está en desacuerdo que "haya un PRIMOR".

"Tenemos la mejor precandidata, Claudia Sheinbaum, está arriba en todas las encuestas ¡¿Qué necesidad tenemos?! de tener ninguna complicidad. Queremos un Tribunal Electoral legítimo porque vamos a ganar la elección presidencial", aseguró Monreal.

bmc/rmlgv