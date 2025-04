Tras la entrega, hace unos días, de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal al Poder Legislativo, senadores de Morena y PRI se confrontaron por la situación de violencia y la incidencia delictiva en el país.

El priista Manuel Añorve Baños reprochó que no se corrijan los errores del pasado y se insista en la misma estrategia, mientras que la morenista Cecilia Guadiana Mandujano pidió dejar de lado intereses partidarios y destacó que los gobiernos de la 4T atacan las causas que generan la inseguridad, lo que ya se refleja en una disminución en la comisión de delitos.

Añorve Baños, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum haya enviado el documento con más de dos meses de retraso, pues debió llegar desde el 1 de febrero.

Lee también EU sanciona a líderes de La Nueva Familia Michoacana; ofrece recompensa de 8 mdd por Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga

“Nos presentan una estrategia ‘nueva’ con las mismas fallas de siempre. Cambian las palabras, pero no cambian los resultados. Hablan de prevención, pero han abandonado a las víctimas y cerrado las puertas a las familias. No hay política de cercanía, solo discursos vacíos”, reprochó el legislador priista.

Dijo que en el documento que se envió al Senado no hay ni una línea sobre corregir errores pasados. “Todo lo que no funciona, lo repiten. Todo lo que se les advirtió, lo ignoran”.

“Prometen atención a las causas, pero recortaron presupuestos a educación, salud y cultura. ¿Con qué cara vienen a hablar de raíz del problema?

“Se llenan la boca con cifras, pero la gente sigue sin poder caminar segura en su calle. El país real no se mide con tablas de Excel.

“Dicen que han bajado los delitos, pero el miedo está más presente que nunca. Y la percepción de inseguridad lo demuestra.

Manuel Añorve señaló que no hay una sola meta clara, ni con fechas-compromiso. “Una estrategia sin metas específicas, es tan eficiente como una carta a Santa Claus”.

“Dicen que habrá inteligencia, pero no pueden ni coordinar sus propias bases de datos. Si no saben cuántos desaparecidos hay, ¿de qué inteligencia hablan? Presumen coordinación, pero lo que han hecho es aislar a los estados y desaparecer apoyos a los municipios. Esa no es estrategia, es abandono”, lamentó.

“En resumen: más burocracia, más promesas, menos resultados. Y mientras tanto, la delincuencia va dos pasos adelante del gobierno”, concluyó el senador guerrerense.

Lee también Senado define 7 direcciones generales de la GN; pide unión de sociedad civil, sector empresarial y Estado mexicano

Por su parte, la senadora de Morena Cecilia Guadiana, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, defendió la estrategia de seguridad del gobierno de la República, basada en “atender las causas que originan los múltiples escenarios de violencia en nuestro país”.

Dijo que eso es reconocer también los espacios de desigualdad inmersos en el territorio; cambiar la narrativa y las estructuras que se invisibilizan y normalizan es uno de los primeros ejes de transformación en esta estrategia.

“En segundo lugar, la consolidación de la Guardia Nacional atiende de manera formativa y consolida la profesionalización en doctrina policial civil, provocando así garantías de actuación atentas a derechos humanos”.

La legisladora de Coahuila recordó que la estrategia se encuentra articulada por cuatro ejes rectores: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la Inteligencia e investigación y Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad en conjunto a las entidades federativas.

“Todos los anteriores ejes serán efectivos y obtendrán resultados positivos para la seguridad de nuestra nación gracias a la coordinación entre los tres órdenes del Estado”.

Además, pidió dejar de lado los intereses partidarios y velar por la unidad y coordinación entre municipios, entidades federativas en conjunto y la propia federación.

Cecilia Guadiana enfatizó que esta estrategia conseguirá el mayor beneficio: la paz del pueblo mexicano, el desarrollo de la vida de mujeres y hombres, niñas, niños y adolescentes, así como de nuestros adultos mayores, que es una corresponsabilidad de todos. “Los ejes estratégicos le proporcionarán sentido y armonía a lo que pronto será una realidad en nuestro país: su seguridad”.

Lee también Desechan amparo de "La Tuta", exlíder los Caballeros Templarios, para evitar ser extraditado; es acusado de crimen organizado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc