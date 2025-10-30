En su última sesión como presidenta del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto, sostuvo que lograron superar los retos de las dos últimas elecciones federales, y que llegan con una transición ordenada a partir del 1 de noviembre.

La presidencia de Mónica Soto concluirá el 31 de octubre, y a partir del 1 de noviembre asumirá el magistrado Gilberto Bátiz.

"Por primera vez en nueve años me honra decir que inicia una transición ordenada, institucional y transparente que se llevará a cabo con pleno respeto a nuestras atribuciones y responsabilidades, asegurando la continuidad del trabajo jurisdiccional y administrativo en beneficio de la justicia electoral y de la ciudadanía", afirmó en un mensaje al inicio de la sesión.

"Son tiempos de cierre de ciclos, no son despedidas. Me parece importante dejar claro que las instituciones están prevaleciendo más allá de las personas", sostuvo.

Manifestó que se trató de un ciclo de responsabilidades al frente de esta institución, de conducir los trabajos en momentos y procesos electorales relevantes para el país.

Señaló que durante su presidencia se resolvió la calificación de la elección presidencial en 2024, así como la primera elección judicial de 2025.

"Me retiro de esta presidencia para asumir con gran honor mi posición como impartidora de justicia del Tribunal", expresó.

Última sesión de Mónica Soto como magistrada presidenta del Tribunal Electoral este jueves 30 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

