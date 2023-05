El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 40 personas la noche del pasado 27 de marzo, fue iniciado por los migrantes “pensando que con la protesta iban a poder salir”.

Señaló que el elemento que tenía la llave del salón donde estaban los migrantes y donde se inició el incendio “imagino que no pensó que iba a propagarse el fuego”

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que de inmediato de esta desgracia, se inició una investigación, algo que, afirmó no se hacían en sexenios pasados en casos similares.

“Este es un hecho muy lamentable porque en este albergue hubo una protesta, quienes estaban ahí incendiaron una colchoneta pensando que con la protesta iban a poder salir”, dijo.

“¿La protesta no fue porque les faltaban insumos?”, se le preguntó.

“No, están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió. Pienso que no imaginó que iban a propagarse el fuego como sucedió lamentable y la asfixia. Entonces sucede esta desgracia y de inmediato se hace una investigación. Eso no se hacía antes”, respondió.

