Más Información

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial rumbo a su inauguración; confían en que "todo va a salir muy bien"

Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial rumbo a su inauguración; confían en que "todo va a salir muy bien"

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

Tumba de "El Mencho" es atractivo turístico en Jalisco; visitantes acuden con sigilo

Tumba de "El Mencho" es atractivo turístico en Jalisco; visitantes acuden con sigilo

Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Casa Azul y firman autógrafos a fans de "El diablo viste a la moda"

Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Casa Azul y firman autógrafos a fans de "El diablo viste a la moda"

Sheinbaum revela que donó 20 mil pesos a la cuenta bancaria para el envió de ayuda a Cuba; "es una decisión personal", dice

Sheinbaum revela que donó 20 mil pesos a la cuenta bancaria para el envió de ayuda a Cuba; "es una decisión personal", dice

Un grupo de migrantes de la organización Los Héroes Migrantes son Primero se manifestó al exterior de por presuntos maltratos y venta de citas en el Consulado de México en Denver, Colorado.

Javier Martínez Calzada, representante de la organización, contó a que exigen atención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como una reforma consular.

“Lo que estamos pasando en Denver es lo que se vive en los 53 consulados. Es el acoso, la persecución y violación a nuestros derechos democráticos. Y hostigamiento, ya que ha tenido hostigamiento y persecución a las personas que alzamos la voz como yo”, dijo Martínez Calzada.

Lee también

Aseguró que ha habido confrontación entre los mismos connacionales, propiciado desde el mismo consulado.

“Queremos que esto sea visto por Cancillería (...). Estamos por hacer una manifestación allá en el consulado en abril”, dijo al rechazar una reunión con el cónsul Pável Meléndez porque buscan la atención directa de la Presidenta.

Señaló que también se realiza una recolección de firmas para que Meléndez sea removido del consulado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]