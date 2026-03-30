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Un grupo de migrantes de la organización Los Héroes Migrantes son Primero se manifestó al exterior de Palacio Nacional por presuntos maltratos y venta de citas en el Consulado de México en Denver, Colorado.
Javier Martínez Calzada, representante de la organización, contó a EL UNIVERSAL que exigen atención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como una reforma consular.
“Lo que estamos pasando en Denver es lo que se vive en los 53 consulados. Es el acoso, la persecución y violación a nuestros derechos democráticos. Y hostigamiento, ya que ha tenido hostigamiento y persecución a las personas que alzamos la voz como yo”, dijo Martínez Calzada.
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Aseguró que ha habido confrontación entre los mismos connacionales, propiciado desde el mismo consulado.
“Queremos que esto sea visto por Cancillería (...). Estamos por hacer una manifestación allá en el consulado en abril”, dijo al rechazar una reunión con el cónsul Pável Meléndez porque buscan la atención directa de la Presidenta.
Señaló que también se realiza una recolección de firmas para que Meléndez sea removido del consulado.
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