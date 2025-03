A Vianney la asesinó Benjamín cuando tenía 33 años. Su hija, del mismo nombre, exige que se haga justicia a dos años de su feminicidio, pues aunque quien era la pareja sentimental de su madre está en prisión desde entonces, no tiene sentencia.

“A mi mamá le gustaba mucho bailar. Y yo estoy segura que vendría a marchar conmigo, aunque no fuera su caso ni el mío, sólo por acompañarme, sólo porque yo le hubiera pedido acompañarme”, narra su hija a EL UNIVERSAL.

El 15 de mayo de 2023, Benjamín Lagunas le quitó la vida a Vianney. Quiso disfrazarlo como un suicidio, pero la hija de ella no descansó hasta comprobar que no fue así.

La carpeta de investigación tiene todas las pruebas para sentenciar a Benjamín por feminicidio, pero está preso en el Reclusorio Varonil Oriente, donde no tiene sentencia y sigue amparándose en el proceso.

“Mi mamá no hubiera hecho eso”

Vianney comparte nombre con su mamá. Actualmente vive con su papá y su abuelita. Toma un martillo y golpea las vallas que cubren la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Cuando lo hace, decenas de mujeres que pasan por ahí le aplauden y se acercan a abrazarla. “¡No estamos todas, nos falta Vianney!”, grita mientras llora.

A su abuelita se le resbalan las lágrimas, sentada en su silla de ruedas agradece a quienes gritan y abrazan a su nieta por el apoyo. “Gracias, muchas gracias”, dice la mujer que apenas puede alzar la voz.

“Mi mamá amaba la vida, amaba estar conmigo, bailar. No, ella no se suicidó y eso ni siquiera está a discusión. Las pruebas incriminan a Benjamín Lagunas por feminicidio, pero los jueces no quieren hacer justicia”, sentencia.

“Marcho desde que pude volver a caminar”

Becky Ríos es sobreviviente de feminicidio. Hace 10 años su expareja la golpeó hasta dejarla en coma y seis años después pudo volver a caminar, desde entonces no falta a la marcha del 8M.

Becky es activista, defensora de derechos humanos y feminista. Su tesis de maestría fue armar un kit forense para buscadores de personas desaparecidas. Incluye algunos elementos de primeros auxilios y para utilizarse en caso de siniestro.

Becky no escucha de un oído, tiene problemas de visión y ha tenido múltiples complicaciones sicológicas a partir de su intento de feminicidio.

“Sufro acoso y racismo”

“Siempre nos han visto como una mujer sexual”, cuenta Daniela Islas, una joven afromexicana, quien viajó desde Acapulco para asistir a su primera marcha del 8M.

Daniela es miembro de la colectiva Afrocaracolas: Saberes Itinerantes, conformada por mujeres afromexicanas que marcharon no sólo por el machismo, sino por el racismo que se vive en México.

Son alrededor de 30 mujeres costeñas y bandeñas que lograron organizarse y viajar a la capital para participar por primera vez en la marcha del Día Internacional de la Mujer.