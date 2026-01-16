Más Información

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 16 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 16 de enero

Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

Tras el encuentro de noviembre pasado entre la presidenta y el mandatario , en el que se alcanzaron diversos acuerdos, México y Francia abordaron los traslados temporales recíprocos del Códice Azcatitlán y del Códice Boturini.

En una reunión del Grupo de Trabajo Binacional de Expertos, realizado este jueves, también se revisó la conmemoración del .

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que también se exploró la itinerancia de exposiciones arqueológicas de México en Francia.

Lee también

Ambos países refrendaron su voluntad de fortalecer la cooperación cultural basada en valores comunes y de celebrar lazos de amistad.

En el encuentro del año pasado, Sheinbaum y Macron convinieron que en 2026, bajo" traslados temporales recíprocos y simultáneos", sea exhibido en México el Códice Azcatitlán y que el Códice Boturini sea exhibido en Francia, en el marco del 200 aniversario de las relaciones diplomáticas México - Francia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]