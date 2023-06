México es el segundo país con mayor inequidad, de los 38 países que integran a la OCDE, sólo después de Costa Rica que ingresó en 2021, señaló Michael Gideon Marmot, director del Instituto de Equidad en Salud de la University College de Londres, y académico honorario de la Academia Nacional de Medicina de México.

Durante la sesión extraordinaria de la Academia, impartió la conferencia “Justicia social y salud”, y refirió que nuestro país tiene un sistema de protección social intermedio, y no completo, como el de Argentina, y el desafío es pasar a un modelo similar al del país sudamericano.

Lo anterior, debido a que los países con altos niveles de inequidad, también tienen altas tasas de mortalidad por Covid-19, muertes por sida y mayores infecciones por VIH.

“México es parte del club de los países ricos de la OCDE, pero está muy atrás cuando hablamos del gasto social público, y si hablamos de la inequidad en ingreso, el coeficiente Gini, donde cero es igualdad completa, y uno es inequidad completa, México es el segundo país con mayor inequidad, después de Costa Rica, de todos los países de la OCDE”, expuso.

El pionero en el campo de la epidemiología social también subrayó que es importante el gasto que los gobiernos destinen a la niñez temprana; sin embargo, México no invierte como otros países, y no porque no haya recursos, sino porque el gobierno los destina a otros rubros.

“Los países de la OCDE tienen seis mil dólares por año, por niño; Noruega, Suecia, 12 mil dólares al año; Reino Unido gasta cuatro mil dólares; Estados Unidos gasta tres mil dólares; y México menos, ahora, uno podría decir: bueno, pero México es un país pobre, pues no, no es tan pobre. Hay que tomar decisiones sobre cómo quieren gastar el ingreso nacional, y gastar en niños pequeños no es una mala forma de gastar el dinero”, comentó Gideon Marmot.

Aseguró que la movilidad social se puede mejorar si se invierte en la infancia temprana, porque ello conlleva un impacto en la salud y contra las inequidades sociales.

“La movilidad social en México se encuentra en el quintil bajo de la etapa socioeconómica, en ese caso, compartir, los hijos que lleguen a la parte superior, 48% estarán en el quintil bajo y sólo 24% de sus hijos estará en el quintil superior. Si el padre está en el quintil superior, el 50% de sus hijos acabarán en el quintil superior, y solamente 3% bajarán si los padres están en el quintil alto, va a bajar al quintil inferior”, explicó.

Por su parte, Germán Fajardo Dolci, presidente Academia Nacional de Medicina de México, afirmó que aún existen muchos pendientes en México, que influyen para que no haya equidad, entre los que se encuentran las condiciones de vida de la población.

“Millones de mexicanos continúan sin acceso al agua potable, drenaje, piso firme, por ejemplo, y además, por supuesto, la baja inversión histórica en la investigación, innovación y desarrollo”, enlistó.

Y señaló que se suman otras condiciones que también influyen, como las condiciones ambientales y los avances tecnológicos.

“Enfrentamos, además, retos enormes, de manera paralela, donde la equidad de género sigue siendo un gran pendiente, el cambio climático, la contaminación, las enfermedades emergentes; además de la inteligencia artificial, la salud digital, el metaverso, las cirugías robóticas, los nanorobots, los avances en genómica, la impresión 3D, entre otros muchos asuntos, no puede esperar”, señaló.

asf/rmlgv