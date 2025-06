El Gobierno de México, del 20 de enero al 15 de junio, ha recibido a 56 mil 298 connacionales que han sido repatriados desde Estados Unidos y que han sido atendidos mediante la estrategia "México te abraza".

Del total, 24 mil 82 ingresaron a alguno de los 10 Centros de Atención ubicados en estados fronterizos; 12 mil 183 llegaron por vía aérea y recibieron atención del programa, pero 20 mil 33 decidieron no ir a estos centros, pero recibieron carta de repatriación, alimentos (box lunch), acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y boletos de autobús hacia su lugar de origen.

En la conferencia matutina de este lunes, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, destacó que en los 10 centros de atención se ha brindado el servicio de alojamiento en más de 19 mil 856 ocasiones.

Además, el Instituto Nacional de Migración realizó el traslado de más de 13 mil mexicanos en retorno a sus estados de origen.

Los principales destinos son Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también en Puebla.

"En la Secretaría de Gobernación, personal de distintas dependencias, participantes en la estrategia monitoreamos y damos seguimiento todos los días durante 24 horas, los 7 y 10 de la semana a las incidencias registradas en los 10 centros de atención".

Agregó: "Podemos decir que al momento no se ha reportado ningún evento de riesgo en estos espacios. Tenemos saldo blanco. La Presidenta ha instruido continuar con la operación de estos centros para atender a mexicanas y mexicanos repatriados. Gente honesta que ha trabajado lejos de su nación para sacar adelante a su familia y que ha contribuido a la economía no sólo de los Estados Unidos, sino también de su tierra natal. La Presidenta ha actuado con firmeza y sabiduría ante las políticas económicas y migratorias de Estados Unidos, haciendo lo necesario para que los mexicanos sean tratados con respeto y dignidad. Aprovechamos para decirles que no están solas ni solos, que sepan que México los espera con los brazos abiertos".

