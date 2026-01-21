El senador Marko Cortés Mendoza aseguró que México necesita una reforma laboral que dé certidumbre a la inversión, que no excluya ni discrimine y esté a la altura de la realidad migratoria que vivimos.

En el marco del foro “Trabajo sin Fronteras: una Reforma Laboral para la Inclusión y la Igualdad”, sostuvo que no se trata solamente de un tema legislativo, sino de una responsabilidad ética y social que debe responder a los desafíos que enfrentamos en la actualidad, ya que en México la movilidad humana es una constante.

Cortés Mendoza, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales en el Senado, subrayó que México es origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, “y esta realidad nos impone enormes retos, pero también una profunda responsabilidad: garantizar que la migración se atienda con un enfoque humanitario, de derechos humanos, legalidad y corresponsabilidad internacional”.

El senador del PAN consideró que la migración y el trabajo digno están estrechamente ligados y no puede haber integración sin empleo formal, ni empleo digno sin respeto a los derechos laborales, “independientemente del estatus migratorio.”

Ante representantes de organismos internacionales como Dana Graber Ladek, jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones y Joselin Barja Coria, Asociada Principal de Soluciones Duraderas de ACNUR, Marko Cortés garantizó que en Acción Nacional hay disposición para trabajar por una reforma laboral que promueva el bien común, que cierre brechas de desigualdad, proteja derechos y genere condiciones de desarrollo humano y económico sostenibles.

Destacó que OIM, la OIT y ACNUR han sido aliados estratégicos de México en la construcción de políticas públicas más humanas, más eficaces y alineadas con los estándares internacionales y su experiencia técnica y acompañamiento han sido clave para avanzar en soluciones duraderas, protección internacional, integración laboral y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Por ello, confió en que este diálogo se convierta en una oportunidad para escuchar, aprender y construir propuestas concretas y que desde el Senado de la República se asuma la responsabilidad de legislar, supervisar y generar acuerdos que fortalezcan un marco jurídico que proteja a las personas migrantes, a las y los trabajadores, y que brinde certidumbre al Estado mexicano.

El panista reiteró su disposición para trabajar conjuntamente por un marco laboral “más inclusivo, igualitario y que este a la altura de los desafíos actuales”.

