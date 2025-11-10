“Un lugar agradable, donde puedas estar acompañado de tu familia”, así imagina Samara Martínez el día de su muerte, tras permanecer casi la mitad de su vida en hospitales, por eso decidió que sus últimos días los dedicará a impulsar la “Ley Trasciende” para acceder a la eutanasia y que otros pacientes como ella puedan morir dignamente.

“Mi cuerpo, mi decisión y mi dolor”, exige Samara Martínez, una joven periodista de 30, ha vivido desde los 16 años en hospitales, luchando contra enfermedades crónicas, como dislipidemia mixta, lupus eritematoso sistémico y glomeruloesclerosis que le causó insuficiencia renal, este último padecimiento la mantiene conectada 10 horas diarias a una máquina de diálisis, por lo que decidió impulsarla “Me levanto conectada a la máquina, mi primera acción del día es vomitar toxinas, me alisto, bonche de medicamentos y me voy a trabajar con buena cara, como si nada pasara. Me esfuerzo, obviamente me cuesta mucho trabajo”, relata la también catedrática en entrevista a EL UNIVERSAL.

Conferencia Para la aprobación de la ley muerte digna sobre la eutanasia. La ‘Ley Trasciende’, impulsada por la activista Samara Martínez, quien vive con una enfermedad renal terminal (29/10/25). Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

Necesario que en México se legisle respecto a la dignidad humana, la cual incluye su muerte: experta en bioética

Jennifer Hincapie Sánchez, directora de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó, en entrevista para EL UNIVERSAL, que es necesario que en México se legisle respecto a la dignidad humana, la cual incluye la muerte.

En nuestro país, la eutanasia está prohibida por la Ley General de Salud y se sanciona penalmente, incluso el homicidio por piedad, aunque en desde 2008 en la CDMX y poco a poco se fueron sumando otros estados ya se permite la ortotanasia, que es la voluntad un enfermo en fase terminal para desistir de algún tratamiento que prolongue su vida.

“Me parece que impulsar una ley como la ley trasciende le va a dar la oportunidad a las personas de tomar sus propias decisiones y poder tener autodeterminación para elegir cómo llegar al momento final de la vida, que eso también le es la es una de las posibilidades que como ciudadanos deberíamos poder tener”, dijo la experta.

Hincapie Sánchez señaló que es importante que la sociedad mexicana comprenda que el hecho de que se despenalice la eutanasia no quiere decir que se va a convertir en una obligatoriedad para toda la población sino una herramienta para la “consecución de una vida digna y por qué no también de una muerte digna”.

Para la doctora en Filosofía, la muerte digna es pasar tus últimos días de vida sin dolor o sufrimiento, así como no depender de múltiples terapias, sin embargo, reconoció que hay personas que consideran que “vale la pena llegar a la muerte con dolor”.

La activista Samara Martínez durante la conferencia de prensa en el Senado de la República respecto a la llamada “Ley Trasciende” por una muerte digna (28/10/25). Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

La especialista citó la encuesta de la Fundación por el Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la que se destaca que 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con poder decidir sobre su muerte. “Es decir, entienden que poder llegar a una etapa terminal de una enfermedad puede ser algo bastante complejo y retador en términos de sufrimiento”.

“A mí me parece que no tiene que ser como que se vea ya que se le está saliendo el alma por las manos del dolor, pero sí poder tener estos análisis y determinar que sea para enfermedades crónico-degenerativas, que creo que es el primer paso para poder llegar a hacer legislaciones tan amplias como la que tienen en países bajos en donde también ya se otorga eutanasia por padecimiento psicológico”.

Pero es importante que los legisladores estén preparados sobre este tema y desmitifiquen la eutanasia.

Además, pone en la mesa el tema de los niños con enfermedades crónico-degenerativas que traen retos emocionales para los pacientes y sus familias. Recordó el caso de José Armando, en Veracruz, quien tras recibir 120 quimioterapias decidió no continuar con el tratamiento para vivir un poco como un niño normal.

Hincapie Sánchez explicó que como en otros países que se ha legislado al respecto como en Colombia, en México exista en cada hospital o entidad prestadora de este servicio haya un comité especializado para revisar que se cumplan con los criterios y determinar si el paciente es viable.

Diputada Leticia Chávez Rojas, de Morena. Foto: Especial

Morenista Leticia Chávez propone dos iniciativas en San Lázaro sobre eutanasia

La diputada Leticia Chávez Rojas de Morena propone dos iniciativas, la primera consiste en convertir la eutanasia en un derecho para las personas con una enfermedad terminal, crónica y que afecte su vida diaria.

“Va a haber ciertos requisitos, entre los cuales se pedirán dos diagnósticos de médicos diferentes, además, se pedirá un examen psicológico para determinar si la persona está 100% apta para tomar esa decisión”, explicó la legisladora en entrevista con EL UNIVERSAL.

La morenista aclaró que, en esta modificación al artículo cuarto, párrafo tercero de la Constitución, no se incluyen a los menores de edad, a menos que los padres sean responsables.

La segunda es despenalizar la eutanasia para que los médicos que presten dicho servicio estén respaldados y no sean perseguidos.

La iniciativa nació porque algunas personas con enfermedades terminales no tienen quien las cuide, se encuentran solos luchando y desean morir dignamente.

Chávez Rojas cuestionó por qué los animales no de compañía pueden acceder a la eutanasia “¿por qué el ser humano no tiene derecho de una muerte digna?”.

Por lo que pidió a sus compañeros legisladores a dejar de lado las creencias propias y religiosas y permitir que las personas tomen sus propias decisiones. El dictamen está en la gaceta, lista para subir a tribuna que sea votada y enviada al Senado.

“Mi cuerpo, mi decisión y mi dolor”, exige Samara Martínez, una joven periodista de 30, ha vivido desde los 16 años en hospitales, luchando contra enfermedades crónicas. Foto: Instagram (@samaraamm)

