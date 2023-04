@TEPJF_informa no se toca! Institución alida de grupos en desventaja con resoluciones a favor de migrantes, indígenas, discapacidad, #LGBTTTIQ+ No podemos permitir reforma regresiva y no son agendas personales❌

Defendamos juntes las Acciones Afirmativas 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇲🇽 @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/4cl5fVbAhp