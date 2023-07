La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, lamentó la negativa de Movimiento Ciudadano (MC) a sumarse a la alianza opositora, lo que no significa otra cosa más que ese partido político está del lado del gobierno de la Cuarta Transformación.

En entrevista, afirmó que diversos dirigentes y liderazgos dentro de la coalición opositora conformada por el PRI, PAN y PRD se han acercado a MC para que se integre a ese bloque, pero sólo han recibido de manera reiterada una respuesta negativa.

“El propio Alito Moreno y los compañeros que hoy formamos el frente les hemos enviado invitaciones a dialogar, pero nosotros no tenemos el ‘síndrome de la mujer maltratada’, o sea, al final del día aquí cada quien es responsable de las decisiones que tome y la historia al final nos pondrá a cada quien en su sitio.

“Lo que yo creo es que ellos, si no están con el bloque opositor, entonces están con la Cuarta Transformación, porque aquí no hay de otra. Estar en el papel que ellos están es hacerle el trabajo al oficialismo, porque no encuentro qué van a ganar. No hay manera de que ellos tengan una posición competitiva y ganadora desde el espacio que hoy pretenden tener, (...) la evidencia muestra que están haciéndole el trabajo a Morena”, reprochó.