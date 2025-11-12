La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que Javier Duarte, exgobernador por el PRI en Veracruz, “está por cumplir su sentencia”, luego de que se aplazó para el 19 de noviembre la continuación de la diligencia sobre su futura libertad.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo desconoció si Duarte tiene otro proceso abierto.

“Me mandaron una nota de que él está por cumplir su sentencia, eso es lo que me informaron. Y no tengo conocimiento si tiene algún otro proceso abierto o no, pero lo que me informan es que está por cumplir su condena que fue hace tiempo.

“Más allá de la sanción moral y ética que tenga la sociedad”, comentó la Mandataria federal.

Ángela Zamorano Herrera, jueza de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó para el 19 de noviembre la continuación de la diligencia sobre su futura libertad.

Duarte y su defensa comparecieron este martes en una diligencia de más 10 horas en la que comparecieron cinco testigos presentados por los abogados del veracruzano para acreditar su buena conducta, y le falta uno, el director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández.

