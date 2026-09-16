Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos, afirmó que en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se practican “actitudes gangsteriles” y cuestionó al titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, por respaldar el modelo educativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Durante la transmisión de su programa en YouTube “Asalto al Cielo", Arriaga sostuvo que la SEP “ha servido a los grandes capitales” y que todavía falta transformarla.

“En realidad es una institución que ha servido a los grandes capitales y aún hace falta mucho por hacer para transformarla”, expresó.

Señaló que durante el sexenio anterior se intentó enfrentar los intereses de las editoriales y limitar la intervención de organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial en la política educativa.

“El sexenio anterior se hizo algo, se intentó plantarle cara a las editoriales, sacar a la UNESCO, a UNICEF, a la OCDE, al Banco Mundial, pero las raíces de aquellos intereses creados son tan torcidas, tan podridas y están tan profundas que está costando trabajo”, declaró.

Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (15/05/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Arriaga calificó al Conafe como “un gran enemigo de la educación popular, de la educación pública, de la educación emancipadora” y afirmó que su modelo ofrece una “educación pobre” en las comunidades con mayores carencias.

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Expuso que los centros educativos del organismo aumentan mientras desaparecen escuelas públicas de organización completa y cuestionó que quienes atienden a los alumnos sean considerados líderes educativos comunitarios y reciban apoyos, en lugar de ser reconocidos como maestros con salario y prestaciones.

El exfuncionario aseguró que preguntó a Mario Delgado por qué no envía a sus hijos o familiares a un centro del Conafe si considera que su modelo educativo es adecuado.

“Yo hace unas horas le hice la pregunta a Mario Delgado en las redes sociales: si es tan buena la educación de Conafe, pues por qué no lleva allá a sus hijos, por qué no le dice a sus sobrinos, a todos los que lo rodean en su familia, a sus círculos más cercanos, que ya que Conafe es tan bueno, por qué no mandar allá a todos sus seres queridos”, señaló.

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También cuestionó si Delgado y sus asesores conocen el destino de 150 millones de dólares que, según lo expresado en el programa, recibió el Conafe del Banco Mundial en 2016.

“¿Esto no lo sabe Mario Delgado? ¿En serio sus asesores son tan torpes que no pueden decirle: ‘Oiga, secretario, Conafe, de los 55 años que lleva, 25 ha estado recibiendo una influencia directa del Banco Mundial’?”, preguntó.

Arriaga sostuvo que pese a esos recursos, los centros comunitarios continúan en condiciones precarias y afirmó: “Tenemos funcionarios como Mario Delgado que se abraza frente a una de las herramientas que tiene el Banco Mundial para precarizar nuestro sistema educativo nacional”.

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El exdirector de Materiales Educativos también cuestionó la presentación del modelo del Conafe como antecedente y futuro de la Nueva Escuela Mexicana.

Secretario de Educación Pública, Mario Delgado (23/08/2026). Foto: Especial

“¿A qué juega la Secretaría de Educación Pública? ¿Esto no lo sabe Mario Delgado? ¿No lo saben sus asesores? Va y festeja los 55 años y vende a Conafe como si la Nueva Escuela Mexicana viniera de Conafe, que es la primera gran mentira”, dijo.

Añadió que la SEP presenta al organismo como un modelo innovador y busca convertir los consejos técnicos escolares en comunidades de aprendizaje basadas en la relación tutora.

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“Vemos cómo desde que llegó Mario Delgado quiere que la Nueva Escuela Mexicana se parezca a Conafe”, afirmó.

Arriaga relató que Delgado intentó acercarse al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana mediante el área de materiales educativos, pero aseguró que se rechazó la eliminación de contenidos de los libros de texto y la participación de empresas y organismos internacionales en las decisiones educativas.

“Cuando Mario Delgado intenta acercarse a la Nueva Escuela Mexicana, lo intenta con materiales educativos, pero cuando le decimos que no, que por ahí no íbamos a pasar, es decir, que no íbamos a quitarle contenidos a los libros de texto, que no íbamos a permitir que la iniciativa privada entrara en la toma de decisiones políticas educativas, entonces empezó a buscar más aliados”, expresó.

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El exfuncionario señaló que entre esos acercamientos estuvieron el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Instituto Politécnico Nacional y Gabriel Cámara Cervera, director general del Conafe.

También afirmó que la SEP dirige “golpes” contra el normalismo rural mediante la eliminación de plazas definitivas, la entrega de puestos temporales y la incorporación de egresados de otras instituciones a los procesos para obtener una plaza.

“Esto viene de los golpes que está dando la Secretaría de Educación Pública al normalismo rural”, sostuvo.

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