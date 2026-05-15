El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, aseguró que sí levantaría la mano para encabezar la dependencia federal, al considerar que se necesita “nuevo aire” y un regreso a los principios obradoristas dentro de la política educativa del país.

“Yo me apunto a todo movimiento progresista. Entonces sí, sin duda. Si la idea es la recuperación de una educación pública popular, alternativa y crítica, cuenten conmigo”, declaró Arriaga al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a ocupar la titularidad de la SEP.

Tras participar en la segunda marcha de colectivos críticos de la Nueva Escuela Mexicana, el funcionario defendió la movilización y rechazó que hubiera tenido poca convocatoria. Afirmó que el encuentro permitió tejer redes entre organizaciones y comités magisteriales que no se conocían previamente.

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Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante marcha de la CNTE en CDMX (15/05/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Arriaga advirtió que las protestas continuarán si el gobierno mantiene alianzas con intereses empresariales. “Ojalá que esto le sirva al gobierno para redirigir la Nueva Escuela Mexicana, ponerse al servicio del pueblo y entonces nosotros nos replegamos a la formación del magisterio, pero si siguen alineados con la FIFA y la Coca-Cola, entonces seguirán más marchas”, sostuvo.

Sobre una eventual cercanía con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aclaró que su movimiento no busca disputar espacios sindicales, sino coincidir en luchas comunes relacionadas con la soberanía, los derechos laborales y la defensa de la educación pública.

También cuestionó la permanencia del actual titular de la SEP tras la polémica por el recorte del calendario escolar, aunque reconoció desconocer las razones políticas detrás de la decisión presidencial. “Creo que se necesita nuevo aire en la Secretaría de Educación Pública y el regreso a los principios obradoristas”, afirmó.

Finalmente, reivindicó su cercanía con la llamada Cuarta Transformación. “Nuestra lucha es educativa. Estamos por la cuarta transformación. Somos parte del obradorismo, del sheinbaumismo”, concluyó.

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