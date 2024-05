El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó los señalamientos de la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, quien aseguró que está involucrado en huachicoleo y la retó a presentar pruebas de sus dichos.

"Todo es mentira, todo es falso. Yo reto a la candidata del PRIAN a que presente pruebas, primero, del negocio multimillonario que ella dice, en el que yo estoy involucrado en huachicol; y segundo, a que las autoridades de los Estados Unidos me están investigando por esa razón", sostuvo.

En conferencia de prensa, dijo que la acusación realizada por la candidata de oposición viene del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, porque le cancelaron su registro como candidato de representación proporcional.

Puntualizó que este señalamiento se le vincula con Sergio Carmona, empresario que tuvo contratos millonarios con el gobierno de García Cabeza de Vaca y que fue asesinado en 2021.

Detalló que de acuerdo con notas periodísticas, "desde el día de su asesinato, de Carmona, fuentes cercanas de autoridades a la investigación de Tamaulipas, relacionaron a Carmona con tráfico de hidrocarburos. Es decir, lo asesinan y lo vuelve el rey del huachicol".

Dijo que según Xóchitl Gálvez, la acusación se basa en un reportaje que sostiene que el líder morenista tiene barcos en el Golfo de México con combustible para trasladarlo de forma ilegal.

"Primero, el personaje con el que me acusan estar relacionado, murió en el 21 y entonces, ahora dicen que todavía tengo barcos esperando traer el huachicol a México, y la persona, lo que sí sabemos, la persona asesinada es que tuvo contratos en el gobierno de Cabeza de Vaca y eso sí es público, y eso son pruebas. Entonces, es una calumnia más", apuntó.

En cambio, dijo que hay más gobernadores del PRI y PAN prófugos o presos que en funciones, como Javier Duarte, Mario Marín, César Duarte, Roberto Borges, Roberto Sandoval, Tomás Yarrington, Mario Villanueva, y prófugo vinculado proceso, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca

"Hay más presos o prófugos que en funciones. Entonces, quién es el partido que está vinculado a la delincuencia, pues es el PRIAN, esto sí son pruebas, no son dichos, no son inventos, no son acusaciones de oídas. No somos iguales" aseguró.

