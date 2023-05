El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a las gobernadoras y gobernadores del movimiento a actuar con prudencia y responsabilidad, y que respalden por igual a las "corcholatas" para fortalecer la unidad.

En conferencia de prensa, recordó que en enero les envió una carta a los mandatarios estatales para que invitaran a las y los aspirantes a sus entidades, al señalar que son corresponsables de garantizar la imparcialidad de la contienda.

"¿Por qué va a haber favoritismo de algunos si el Presidente no lo tiene? Si el Presidente no ejerce ningún favoritismo, a nosotros como dirigentes no nos corresponde tener favoritismo", subrayó.

"Cualquier actitud, cualquier acción que muestre parcialidad o que muestre que hay dados cargados, después nos va a complicar la unidad", advirtió.

Apuntó que los mandatarios estatales pueden apoyar como militantes distinguidos o líderes, pero no en su función de gobernadores.

"Creo que hay que actuar con mucha madurez, con mucha prudencia, porque es mucho lo que está en juego", enfatizó.

El líder morenista señaló que la gran ventaja de la encuesta es que nadie lo pueda manipular, no se puede influenciar, porque se recoge la opinión de la gente.

"Quiero solicitarles con el mayor de los respetos, a que construyamos juntas y juntos esa unidad. Y fortalezcamos la presencia de nuestros compañeros Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, evidentemente como militantes distinguidos, no como gobernadores", sostuvo.







maot