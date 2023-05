El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado arremetió contra los líderes de las nuevas Asociaciones Políticas Nacionales (APN) pro 4T que obtuvieron registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un comunicado, señaló que no permitirá que "se cuelguen del movimiento ni que funcionen como grupos de presión al interior para la definición de candidaturas en los procesos electorales”.

“Respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya organizaciones políticas, pero no nos gusta que se cuelguen del nombre o de los conceptos de nuestro movimiento. Si quieren participar en favor de la Cuarta Transformación que lo hagan desde Morena, donde siempre serán bienvenidos. Me parece una incongruencia que militantes de nuestro partido al mismo tiempo estén formando otro tipo de organización, como si no tuvieran espacio aquí en Morena”, sostuvo.

El líder morenista reiteró que no habrá ninguna concesión y ningún tratamiento especial en la definición de candidaturas o de espacios dentro del partido para dichas asociaciones, “ya que Morena no busca tener partidos satélites, ni mucho menos voceros”.

Aseguró que por sí solo, el partido guinda “es muy fuerte y está muy bien organizado”.

Finalmente, aseveró que Morena “se construyó con el esfuerzo de miles de mexicanos y mexicanas que dedicaron su tiempo y trabajo”, y reiteró que el Movimiento “estará abierto a todos aquellos que quieran ser partícipes de la Transformación Nacional”.

