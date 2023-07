El aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, señaló que no sabe si acepten a Claudia Sheinbaum Pardo en Movimiento Ciudadano, tras ser cuestionado sobre si tiene un plan B tras la contienda interna por la nominación de Morena.

En conferencia de prensa, el excanciller sostuvo que tiene la experiencia para competir en el proceso interno de Morena por la candidatura a la Presidencia.

“Yo soy el único en esta contienda que ha sido sucesor del Presidente. Yo no soy un enigma para él. Me conoce perfectamente bien. Y tuve la suerte, como soy una persona recta y derecha, de que me invitara a participar y me incluyera en la lista del corcholateo”, dijo Ebrard Casaubon.

El aspirante a candidato sostuvo que los integrantes del próximo gobierno deben tener conocimiento e integridad en la administración pública, porque saben hacer su trabajo y no porque alguien le dio “ese premio” por razones electorales.

“En el mundo partidista, la brecha de la representación popular debe haber consistencia. Si tú no estás en un proyecto y no puedes seguir una causa, ¿para qué te invito?

“Ahora, si otra persona viene de otra formación política y quiere participar, tiene derecho a hacerlo. Pero tiene que comprometerse con la causa en la que estamos”, dijo.