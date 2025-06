Aunque dijo que se seguirá velando por la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde Lujan, señaló que se debe abrir la discusión sobre una posible reforma electoral para analizar las prerrogativas que reciben los partidos políticos, la eliminación de las plurinominales o la viabilidad de contar con OPLES en cada estado de la República.

"No veo que el planteamiento esté en el Instituto Nacional Electoral como tal, claro, porque entonces la oposición empieza con que el INE no se toca y a mentir. Si alguien ha luchado por la autonomía de la institución electoral, ha sido Morena y en ese sentido, lo que hay que proteger es a una institución autónoma capaz de llevar a cabo las elecciones y que se respete el voto de la gente, eso no tiene discusión alguna.

"Lo que se ha venido planteando es el presupuesto de los partidos políticos, los plurinominales, o incluso ver qué es mejor en términos de costos, si una institución electoral como el INE, que lleve a cabo todas las elecciones de todos los estados o si lo deseable es tener OPLES en cada una de las entidades", argumentó.

En conferencia de prensa en la sede nacional del partido guinda, Alcalde Luján resaltó que esos cambios habría que discutirlos de manera abierta, amplia, plural, en el futuro próximo.

Aseguró también que nunca ha habido mayor libertad de expresión como la que existe actualmente, porque, aseguró, la gente puede hablar con libertad sin temor a ser reprimido o a que la encarcelen.

"La oposición empieza una narrativa falsa sobre la supuesta censura por parte de Morena y la intención de censurar por parte de la Presidenta y del proyecto de la cuarta transformación, lo cual resulta totalmente falso. Cualquier ciudadano que nos escucha el día de hoy es consciente y puede acreditar que si uno prende la televisión o prende la radio, puede escuchar todas las críticas a nuestro gobierno", comentó.

Al respecto, añadió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido el primer mandatario en ser el más atacado de la historia del país.

"Fue una constante de todas las televisoras y en general de la mayoría de los medios de comunicación, diario, primeras planas y notas en contra del expresidente", expresó.

