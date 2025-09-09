Más Información

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, informó que el grupo criminal de Los Ardillos pudiera estar relacionado con el asesinato de , subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar en Guerrero, ocurrido recientemente.

Sin embargo, el funcionario federal subrayó que aún no se puede confirmar ninguna línea de investigación y que será la Fiscalía General del Estado de Guerrero la encargada de determinar las responsabilidades.

“Estamos colaborando con la Fiscalía General del Estado de Guerrero en la búsqueda de los responsables y estamos participando en la investigación con ellos, pero principalmente lo lleva la fiscalía de Guerrero”, señaló García Harfuch.

Al ser cuestionado sobre el móvil del crimen, aclaró: “Nosotros no tenemos el móvil todavía y estamos trabajando con la fiscalía”.

Respecto a si algún podría estar vinculado, indicó: “Por la zona, pues, el grupo criminal serían Los Ardillos, pero eso sería todavía especular hasta que no haya un dato preciso o una prueba que puedan señalar eso”.

El secretario también descartó que Nabor Guillén hubiera recibido con organizaciones delictivas.

“Hasta donde tenemos conocimiento no tenía ninguna vinculación con ningún grupo delictivo. Sin embargo, repito, es una investigación en curso… cuando tengamos más información, como siempre, lo daremos a conocer de manera completa”, puntualizó.

