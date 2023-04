Luego de que este martes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su postura en 5 puntos y admitió que no le sorprendió esta decisión.

Con voto en contra de los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel Mossa, la mayoría de ocho ministros consideraron que el marco normativo para llevar a cabo el traslado de la corporación, desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, como lo establece el artículo 21 de la Constitución.

AMLO menciona 5 puntos contra los ministros y en defensa de la Guardia Nacional

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló 5 puntos en contra de los ministros y para insistir que la Guardia Nacional depende de la Sedena:

1.- “Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres (Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar) actuaron de manera facciosa el dia de ayer y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injustica, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco.

“Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, a excepción de tres, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de seguridad, Genaro García Luna, condenado en EU por narcotráfico y asociación delictuosa (...) No quisieron cambiar el modelo”.

2.- “Los ministros de la Corte están, evidentemente, al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México. Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público, cada vez se desnudan más, se despojan de sus disfraces”.

3.- “Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a los que ayer se decidió, la he instruido para que mantenga al general retirado, David Córdova Campos, como comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño.

“E inicie un recorrido, la secretaria Rosa Icela, por todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país para informar a los 130 mil elementos que la integran, de que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque la seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno para garantizar la paz y tranquilidad de nuestro pueblo, algo que hemos venido logrando”.

4.- “Asimismo, la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Constitución se establece de que tanto la Secretaría de la Defensa, como la Secretaría de Marina, pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos, eso es fundamental y es prioritario”.

5.- “El 1 de septiembre del año próximo, ese día voy a informar al pueblo de México, va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato, para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, porque la elección va a ser en junio del año próximo; va a entrar la nueva legislatura, que espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada, con diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación.

“Y entonces, el 1 de septiembre del año próximo, presentaré una iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre, van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad”.

“El propósito es que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades”, agregó.