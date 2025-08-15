El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana presentará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un informe sobre los socavones que provocaron en San Lázaro las lluvias atípicas de los últimos días, así como el costo de las reparaciones.

Añadió que la Cámara Baja deberá reajustar su presupuesto para atender dichos hundimientos causados por la filtración de agua, y deberá reajustar el presupuesto aprobado para 2025, para costear las reparaciones.

“Todavía no tengo el estudio técnico ni el costo que nos va a provocar eso, pero la idea es tenerlo la semana que entra y plantearla a la Junta de Coordinación Política. No hay un presupuesto (...) nadie sabía de esto, no está previsto, son causas imprevistas, pero obviamente tenemos que atenderlo y tenemos que recortar alguna cosa de lo que sí teníamos previsto para destinarlo a atender esas fallas o daños provocados por los acontecimientos meteorológicos”, expuso.

En conferencia de prensa, Monreal afirmó que los socavones no representan ningún riesgo para los legisladores o los miles de trabajadores que acuden a la cámara diariamente.

“Sí hay seguridad para los trabajadores, sí hay seguridad para los legisladores, pero las lluvias atípicas que se han presentado estos cuatro últimos días provocaron daños a las instalaciones, incluso socavones, se ven sólo espacios de dos por un metro, pero abajo son enormes (...) por la humedad y la lluvia”, señaló.

Detalló que en los próximos días se revisará el mecanismo de traslado de aguas negras, tubos, impermeabilización de techos y las instalaciones eléctricas, ya que también fueron afectadas algunas oficinas de diputados por la filtración de agua.

“También se dañaron oficinas de diputadas y de diputados porque goteó y se inundaron algunos de los pisos, entonces están revisando desde cuándo no se rehabilitan los techos con impermeabilizantes”, comentó.

El 13 de agosto, Monreal afirmó que los recursos para pagar las reparaciones en la Cámara de Diputados, derivado de las lluvias, provendrán de los recursos ahorrados.