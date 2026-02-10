Este 10 de febrero de 2026, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron un amparo directo en revisión a la vulneración de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.

En la discusión, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor del proyecto que amparó al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SNTIMP).

Donde recató que “la libertad sindical y negociación colectiva no deben vulnerarse por ninguna entidad de gobierno, ya que son derechos inherentes a la clase trabajadora”.

Dicho procedimiento fue promovido en contra del Instituto Mexicano del Petróleo y de su Sindicato Nacional de Trabajadores porque algunas cláusulas del contrato colectivo de trabajo 2021-2023, eran discriminatorias y contrarias a los derechos de libre asociación, libertad sindical y negociación colectiva.

Además, Esquivel Mossa sugirió reforzarlo para precisar la diferencia que existe entre esos derechos y que la modificación de las cláusulas reclamadas implicó la vulneración de éstos.

scjn Foto: SCJN

