El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya fue liberada la cantante Nayeli Cinco Martínez, quien había sido secuestrada por un grupo armado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y que originó el secuestro de 16 funcionarios de Seguridad de la entidad hace dos semanas.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que la cantante no desea hablar, “no quiere saber nada” de su secuestro y llamó a que se le debe de respetar su decisión.

Detalló que fue informado de esta liberación este fin de semana cuando acudió a Chiapas a supervisar el avance del Tren Maya.

Lea también “Es una mala noticia”; AMLO lamenta muerte de periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez

“Afortunadamente está ya la señora de regreso”, dijo en Palacio Nacional.

“¿Cuándo regresó?”, se le preguntó en el salón Tesorería.

“Pues me dijeron ahora que fui a Chiapas, nada más que no quieren opinar, no quiere saber nada y se le debe de respetar”, dijo.

Con información de Eduardo Dina