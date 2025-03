La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, dijo que la actual organización, funcionamiento e integración del Poder Judicial Federal (PJF) favorece su opacidad, el dispendio y el tráfico de influencias, y es por ello que quienes se sienten dueños del actual sistema de impartición de justicia se oponen a que cambie.

Manifestó que están buscando con la reforma judicial una manera distinta de impartir justicia, donde las juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros tengan compromiso social, actúen transparentemente y rindan cuentas de sus actos y de los recursos públicos que se les encomiendan para su función.

“Digo que, si no se es juez, magistrado o ministro del pueblo, no se tiene razón de ser y deberían dedicarse a otra cosa, porque los jueces son servidores públicos, son funcionarios que no pueden interpretar qué ley quieren cumplir y cuál no, deben cumplirlas todas”, aseveró durante una reunión con miembros de la comunidad indígenas de Xaltocan, Estado de México.

La ministra destacó que para impulsar su transformación debe haber una población, un pueblo observante y dispuesto a sacar a los jueces cuando no funcionen.

“Solo el pueblo puede salvar al pueblo y si el pueblo no participa van a seguir gobernando a los jueces los magnates de nuestro país”, resaltó Batres.

En la reunión también estuvo la maestra María Estela Ríos González, extitular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), quien señaló que tuvo su primer contacto con el pueblo indígena de Xaltocan en 2019, cuando acudió en comisión a una asamblea de consulta sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Comentó que el Gobierno federal se comprometió a la regularización de las tierras de la comunidad, mediante un proceso de titulación a precio social.

“Y se pudo cumplir gracias a que son una comunidad fuerte, sólida que sigue luchando por sus derechos y reclaman su origen indígena. Esa es una fuerza que hay que mantener, deben sentirse orgullosos, somos todos mexicanos y nos sentimos orgullosos de ser mexicanos”, señaló Ríos.

En su intervención el representante de la comunidad indígena de Xaltocan, Juan Paredes Sánchez, agradeció a las juristas invitadas y coincidió en la necesidad de tener un Poder Judicial responsable y cercano a la gente.

También asistieron Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México; y líderes de la comunidad, entre ellas Marcos Sánchez, Cayetano Hernández, Francisco Cruz, Martha Arellano, Lilia Palmas, entre otros.

