La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, llamó a enfocar la atención en los beneficios en general de las reformas a la Ley de Amparo, como son la disposición para que no se pueda presentar “amparo sobre amparo” para quien tiene la obligación de pagar impuestos, y no exclusivamente en lo relativo al transitorio.

En entrevista destacó, hay otros cambios para el apoyo a los ciudadanos, como la reducción de los tiempos para dictar sentencia o la digitalización de los procedimientos.

Reiteró que entre los cambios está la disposición para que no se puedan presentar “amparo sobre amparo” y evitar la obligación de pagar impuestos. “Esta es una de las cosas que me parece que tenemos que recalcar”.

Castillo Juárez señaló que será la Cámara de Diputados quien defina si realiza cambios a la redacción del artículo transitorio sobre la retroactividad.

“Pero tenemos que centrar realmente los beneficios que tiene esta reforma en general para el apoyo a los ciudadanos y, uno de los instrumentos básicos obviamente es el amparo”, asentó.

Recordó los foros que se realizaron al respecto en el Senado de la República en conjunto con especialistas, actores, juristas, especialistas, académicos, donde una de las dudas tenía que ver con “el interés legitimo para que fuera tanto directo como indirecto en lo relativo a lo que sería si individual o colectivo, de lo cual se quedó especificado fuera colectivo”.

“Lo que hemos dicho, es que estuvimos dispuestos a escuchar a las diferentes voces y que hay un avance muy importante en la digitalización, el poder tener acceso a través del Internet y no de manera obligatoria; o sea, quien no tenga esta posibilidad, lo hará conforme se venía haciendo”, puntualizó.

