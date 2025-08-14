Más Información

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

De autodefensas a "Cárteles Unidos"; el grupo criminal liderado por "El Abuelo" y "Los Viagras" por quienes EU ofrece jugosa recompensa

De autodefensas a "Cárteles Unidos"; el grupo criminal liderado por "El Abuelo" y "Los Viagras" por quienes EU ofrece jugosa recompensa

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

Lanzan estrategia para combatir al gusano barrenador; capacitarán a más de 100 zootecnistas y agrónomos

Lanzan estrategia para combatir al gusano barrenador; capacitarán a más de 100 zootecnistas y agrónomos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural () anunció que contratará a más de 100 egresados de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), especializados en zootecnia y parasitología agrícola para integrarlos al equipo de acciones de barrido sanitario en el sur-sureste del país contra la plaga de (GBG).

La dependencia dirigida por Julio Berdegué Sacristán informó que el propósito de esta colaboración es avanzar hacia la , en el menor tiempo posible, del GBG.

Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), sostuvo una reunión con el rector de la institución educativa, Ángel Garduño García, para definir los perfiles que se requieren en cada actividad que se desarrolla en el sur-sureste del país.

Lee también

Lanzan estrategia para combatir al gusano barrenador en México (14/08/2025). Foto: Especial
Lanzan estrategia para combatir al gusano barrenador en México (14/08/2025). Foto: Especial

Acordaron que la UACh emitirá en los próximos días la convocatoria para invitar a unirse a la estrategia a egresadas y egresados titulados, pasantes y personas en proceso de titulación en las carreras de Ingeniería Agrónoma Especialista en Zootecnia e Ingeniería Agrónoma Especialista en Parasitología Agrícola.

Elizalde dijo que quienes se inscriban recibirán capacitación por parte del personal especializado de la Secretaría de Agricultura en temas como identificación del GBG, curación de animales con gusaneras, tratamiento de heridas y toma de muestras.

Precisó que los participantes que aprueben los cursos virtuales y presenciales con calificación mínima de 8 obtendrán una constancia de certificación y serán considerados para ocupar una plaza como profesionales en campo.

Lee también

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado. Foto: Istock/Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
El gusano barrenador afecta principalmente al ganado. Foto: Istock/Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

El nuevo personal se integrará a las acciones de barrido sanitario que la dependencia pondrá en marcha en las próximas semanas, desde Oaxaca y hacia el resto de los estados del sur-sureste del país.

El jefe del Senasica detalló que durante el barrido sanitario, personal médico veterinario oficial visita todas las unidades de producción y sitios ganaderos de una región para inspeccionar a los animales y verificar la ausencia de plagas y enfermedades, como el GBG.

Garduño García afirmó que este esquema de colaboración permitirá a los egresados atender una problemática real en campo, lo que enriquecerá su formación integral.

Agregó que gran parte de la comunidad estudiantil de Chapingo proviene del sur-sureste, lo que representa un valor agregado, ya que conocen la región y generan confianza entre los ganaderos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses