La mañanera de Sheinbaum, 26 de junio, minuto a minuto

"Mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas a través de estas instituciones con empresas mexicanas, no es prueba de lavado de dinero": Sheinbaum sobre acusaciones del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector.

"Son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero", reaccionó Sheinbaum Pardo a las acusaciones.

"Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, no se puede actuar, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado una prueba de que indique que hay lavado de dinero".