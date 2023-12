07:40.- AMLO se lanza contra los periodistas reconocidos al decir que "no escriben ni una carta a los Reyes Magos, no saben de eso, no saben de periodismo, ninguno de los más famosos, no son periodistas, son empresarios".

07:35.- "No hay un tren como el Maya en el mundo, en ninguna parte, donde se haya construido un tren en cinco años", resalta el Mandatario al referir las obras que se han construido en su sexenio y reprochando que eso no lo informan los medios.

07:33.- Destaca que la delegación de alto nivel de Estados Unidos aterrizó en el AIFA; "y decían que no iba a servir", menciona.

07:31.- El Presidente afirma que el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA) es el que actualmente transporta mayor carga".

07:29.- Explica que, de no haber un medicamento en alguna parte de México, se tendría el control desde la farmacia en Huehuetoca; además, que esta bodega servirá para almacenar otros medicamentos que se hayan adquirido.

07:27.- Sobre la mega farmacia que será inaugurada mañana en Huehuetoca, el Presidente asegura que ya se tienen todos los medicamentos listos.

07:25.- "Tenemos que cuidar a nuestros migrantes, que no haya abusos, que no haya secuestros", indica López Obrador.

07:23.- Cooperación y migración, fueron los temas principales de la reunión entre el presidente López Obrador y delegación de alto nivel de Estados Unidos, asegura el Presidente al mencionar que casi no se habló del tráfico de fentanilo.

07:17- La gente en Acapulco está rehabilitando sus hogares con mucho entusiasmo, dice López Obrador.

07:13- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Informa que estará esta tarde en Acapulco: “Se está avanzando en la reconstrucción” 270 mil familias han recibido ya sus apoyos, dice al referir que van entregados 12 mil millones de pesos de manera directa.