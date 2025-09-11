La educación pública y autónoma debe ser un catalizador de diálogo, operación, pensamiento crítico e implementación de alternativas que fortalezcan la cohesión social, dijo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

Al inaugurar la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz “Sembramos diálogo, cosechamos paz” en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, resaltó que “vivimos coyunturas locales y globales atravesadas por discursos de odio, inequidades de género, desapariciones forzadas y precarización, fenómenos que afectan particularmente a los más jóvenes.

“Esto nos convoca a la urgencia de escuchar, de abrir canales de comunicación y de transformar ese panorama para reafirmar la tolerancia, la solidaridad y el respeto como principios compartidos que orienten nuestra vida en común”, expresó ante los exrectores de la UNAM Francisco Barnés de Castro y José Narro Robles.

Explicó que la Universidad Nacional ha dado pasos firmes en la cimentación de la paz al incorporar recientemente asignaturas de cultura de paz en bachillerato y licenciatura, y ha fortalecido la formación en mediación y resolución pacífica de conflictos.

“El propósito central es construir la paz y que esté presente en todos los espacios públicos y privados. Esta no puede alcanzarse mediante el ocultamiento ni la negación de los conflictos, sino a partir de su reconocimiento y de la firme decisión de afrontarlos con justicia, empatía y colaboración. Las juventudes no deben ser receptoras pasivas de las desigualdades, sino protagonistas en la cimentación de un nuevo entramado social que reclama su energía, creatividad y compromiso”, enfatizó.

Dijo que según el Global Peace Index 2025 los niveles internacionales de paz atraviesan su punto más bajo desde que se tiene registro, ya que actualmente existen 59 enfrentamientos activos entre Estados, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 150 mil muertes relacionadas con conflictos bélicos tan sólo en 2024. Precisó que la cultura de paz no debe asumirse como ideal abstracto, sino como práctica diaria, política educativa y un horizonte compartido para edificar un presente más justo y un futuro digno.

“Nuestra determinación es impulsar una educación que otorgue las herramientas que nos permitan resolver diferencias y alcanzar consensos, promoviendo el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la sustentabilidad y la erradicación de toda forma de violencia. El propósito central es construir una paz que esté presente en todos los espacios públicos y privados”, externó.

En su oportunidad, la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, hizo un reconocimiento a la UNAM por su liderazgo para hacer de la cultura de paz una política institucional, educativa.

“Es un gran mensaje para toda la comunidad académica”, manifestó al tiempo que externó el compromiso de los asistentes para acompañar las iniciativas que impulse la UNAM, a fin sembrar el diálogo y cosechar paz.

Subrayó que de cara a los escenarios de conflicto que se viven en el orbe se deben proponer soluciones y una de ellas es la enseñanza, que es el legado más grande para las futuras generaciones.

Néstor Martínez Cristo, coordinador de Proyectos Especiales de la UNAM, refirió que la cultura de paz no se logra de manera inmediata ni automática, sino con un proceso que lleva tiempo de avances y retrocesos que va permeando de a poco en las comunidades.

“Es un medio que abona en la disminución paulatina de conflictos, que mejora la convivencia, que fomenta la participación comunitaria y que impacta en el desarrollo sostenible”, agregó.

Destacó además que las violencias “son un lastre que de ninguna manera se deben normalizar en una sociedad como la nuestra”.

Precisó que la cultura de paz fomenta ambientes de justicia y dignidad, en apego a los principios de respeto a los derechos humanos, la no violencia, la tolerancia, la diversidad, la cooperación, la solidaridad y, desde luego, la educación para la paz es una semilla que, bien cuidada, habrá de germinar en nuestro país.