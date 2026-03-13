Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, identificado como líder de una organización internacional de trata de personas, fue detenido en Jalisco por elementos de la Marina Armada, SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gabinete de Seguridad federal informó que mediante trabajos de inteligencia se identificó el municipio de Guadalajara como la principal zona de movilidad de "El Padrino", quien cuenta con órdenes de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

Derivado de lo anterior, señaló en un comunicado, se intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia, y durante estas acciones, en la calle Nueva Escocia, los elementos detectaron a un individuo que coincidía con las características de Juvenal Jiménez Loza.

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Por lo que, tras corroborar su identidad, los efectivos procedieron a su detención, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad afirmó que el detenido cuenta con orden de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada, además, de acuerdo con las investigaciones, dicho sujeto operaba en Tijuana, Baja California, donde estableció su centro de operaciones en el bar “Adelitas”.

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