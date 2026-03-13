Más Información

Trump critica negativa de Sheinbaum a ayuda de EU; "no debió rechazarla para deshacerse de los cárteles"

Trump critica negativa de Sheinbaum a ayuda de EU; "no debió rechazarla para deshacerse de los cárteles"

Sheinbaum marca postura ante Trump; cooperación con EU sí, pero con respeto a la soberanía

Sheinbaum marca postura ante Trump; cooperación con EU sí, pero con respeto a la soberanía

Hacienda aplica estímulo fiscal al diésel; impuesto baja 2.59 pesos por litro tras alza del combustible

Hacienda aplica estímulo fiscal al diésel; impuesto baja 2.59 pesos por litro tras alza del combustible

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal

Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal

Monreal llama a PT y PVEM a apoyar Plan B electoral; recuerda firma de compromiso trilateral para apoyar "todas las iniciativas"

Monreal llama a PT y PVEM a apoyar Plan B electoral; recuerda firma de compromiso trilateral para apoyar "todas las iniciativas"

Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, identificado como líder de una organización internacional de, fue detenido en Jalisco por elementos de la Marina Armada, SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gabinete de Seguridad federal informó que mediante trabajos de inteligencia se identificó el municipio de Guadalajara como la principal zona de movilidad de "El Padrino", quien cuenta con órdenes de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

Derivado de lo anterior, señaló en un comunicado, se intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia, y durante estas acciones, en la calle Nueva Escocia, los elementos detectaron a un individuo que coincidía con las características de Juvenal Jiménez Loza.

Lee también

Por lo que, tras corroborar su identidad, los efectivos procedieron a su detención, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad afirmó que el detenido cuenta con orden de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada, además, de acuerdo con las investigaciones, dicho sujeto operaba en Tijuana, Baja California, donde estableció su centro de operaciones en el bar “Adelitas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]