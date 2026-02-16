A María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna se le concedió una suspensión provisional contra la vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pedraza Madrid promovió el juicio de amparo en enero, contra la resolución judicial dictada por la Juez de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez en diciembre.

El Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal en Toluca, Estado de México, señaló que la medida cautelar es para el efecto de que el juez de control suspenda el procedimiento una vez que concluya la etapa intermedia, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

Cabe señalar que con la concesión de la suspensión no se contravienen disposiciones de orden público.

La exasesora fue detenida el 17 de diciembre en la alcaldía Benito Juárez, por integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y fue puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

em