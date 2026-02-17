Más Información

, exgobernador de Veracruz, vuelve hoy al banquillo de los acusados, en una audiencia que definirá si continúa en prisión o recupera su libertad en abril de este año.

El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor reiniciará la audiencia inicial en la que definirá si vincula a proceso al expriísta por el desvío de cinco millones de pesos de recursos federales en 2012.

El jueves pasado, el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reclusorio Norte dictó prisión preventiva justificada al veracruzano por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

Se espera que la defensa de Duarte de Ochoa busque echar abajo la acusación de la ().

De lo contrario, el exmandatario veracruzano seguirá preso en el Reclusorio Norte, donde lleva nueve años.

En audiencia celebrada el jueves en el, con sede en el Reclusorio Norte, que duró seis horas y media, la FGR acusó a Duarte de Ochoa de ordenar durante su administración la mezcla de recursos federales y estatales para después distribuirlos en cuentas bancarias con el fin de perderles el rastro y desviarlos, mediante un esquema conocido como la "licuadora", para el pago de sueldos, pensiones y proveedores.

