La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el presunto campo de adiestramiento en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, no es su “talón de Aquiles”, e indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si se llama a declarar al exgobernador Enrique Alfaro, tras las omisiones señaladas por el fiscal Alejandro Gertz Manero por parte de las autoridades estatales.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno toma “en serio” el tema de las desapariciones y confió en que el fiscal Gertz Manero hará “una buena investigación”.

“Yo no considero que sea ni talón de Aquiles ni talón de otro tipo”, expresó la Presidenta.

La Jefa del Ejecutivo federal volvió a denunciar una campaña en su contra y advirtió que “se quedarán con las ganas” quienes buscan hacer de este caso un tema político.

Destacó que el fiscal “dio un montón” de datos sobre las omisiones en que incurrió la Fiscalía del Estado de Jalisco en el resguardo del rancho Izaguirre.

“¿El gobernador [Enrique Alfaro Ramírez] también sería llamado a cuentas?”, se le preguntó.

“Le corresponde a la fiscalía. Ayer el fiscal dio un montón de datos de cómo no se siguieron todos los protocolos de investigación en la fiscalía estatal, y las investigaciones a las autoridades, pues las tiene que hacer la FGR.

“Este no es un tema político, algunos lo han querido hacer un tema político, pero se van a quedar con las ganas. Todo es política, todo, pero no es politiquería. Entonces, si hay responsabilidades de funcionarios, lo tiene que determinar la fiscalía, municipales y, si es el caso, estatales. Tiene que decirlo él, porque no es un asunto de que la Presidenta diga que le mande decir al fiscal: ‘Oiga, investigue al exgobernador’, pues no.

“Eso tiene que venir de la investigación de la fiscalía, si es que hay responsabilidades”, respondió.

Tras reconocer la magnitud de las desapariciones en México y la atención que debe dar el Estado, señaló: “Hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada. No es nada más que la Fiscalía General de la República atraiga una investigación, sino que la gente conozca cómo va a atraer esa investigación, a partir de qué información se dio, porque este caso viene desde septiembre del año pasado (...) pero que haya evidencia científica (...) Estoy segura que el fiscal general va a hacer una buena investigación”.